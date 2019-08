Sieber und Co. nach Rang drei im Vorlauf bei WM in Zwischenrunde

Österreichs Leichtgewichts-Doppelvierer hat bei der Ruder-WM in Ottensheim am Montag im Vorlauf Rang drei belegt. Paul Sieber/Sebastian Kabas/Bernhard Sieber/Philipp Kellner kamen 4,90 Sekunden hinter den aufgestiegenen Italienern Lorenzo Fontana/Alfonso Scalzone/Catello il Amarante/Gabriel Soares ins Ziel und müssen nun am Dienstag (11.41 Uhr) im Zwischenlauf ihr Glück versuchen.

Dort tritt am Mittwoch auch der Leichtgewichts-Zweier mit Markus Lemp/Anton Sigl an. Das ÖRV-Duo vom RV Wiking Linz kam im Vorlauf über Rang vier nicht hinaus, am Ende fehlten 33,32 Sekunden auf die Tschechen Jiri Kopac/Jan Hajek. Der große Rückstand kam deshalb zustande, da Lemp/Sigl in der Schlussphase Kräfte schonten. (APA)