Nach Auftakt-Aus in New York: Thiems Kampf gegen den eigenen Körper

Von Roman Stelzl

New York – Was zwischen Dominic Thiem und Rang eins in der Tennis-Weltrangliste steht? Drei lebende Legenden namens Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal – und der eigene Körper.

Österreichs Tennis-Star unterlag bei den US Open in Runde eins dem italienischen Außenseiter Thomas Fabbiano am Dienstag mit 4:6, 6:3, 3:6, 2:6. Nicht der Gegner (der feierte mit 30 Jahren seinen erst dritten US-Open-Sieg), sondern ein Virus hatte den kraftlos wirkenden Thiem ins Wanken gebracht und ihm nach den Australian Open (2. Runde), Wimbledon (ebenfalls 1. Runde) 2019 das dritte frühe Aus bei Grand Slams beschert. Wo liegen die Ursachen – und wie lässt sich Abhilfe schaffen?

Rückfall: Fakt ist: Die zweite Saisonhälfte bleibt die Achillesferse des Weltranglisten-Vierten. Das hat trotz Sandplatz-Liebe wenig mit dem Spieluntergrund zu tun. Mehr ist hier ein Fitness-Problem vorhanden. „Nach Wimbledon baut Dominic immer ab. Ich habe es mir bisher auch nicht erklären können. Er verbraucht in der ersten Jahreshälfte zu viel Energie“, rätselt auch sein Fitness-Guru Alex Stober.

Ein Problem: Reisen, Umstellen. Weniger bei den Nordamerika-Turnieren als bei den Asien-Bewerben im Herbst. Dort hat Thiem seit 2017 eine glatte 0:4-Siegesbilanz. Kaum besser ist die Karriere-Ausbeute beim US- und Kanada-Masters im August (5:10).

Krankheits-Serie: Während andere mit Bändern und Gelenken Probleme haben, plagt sich Thiem mit seinem Immunsystem herum. Immer wieder sind es Verkühlungen, die den 14-fachen ATP-Turniersieger zurückwerfen. So auch heuer bei den Australian Open (Aufgabe wegen Verkühlung). Dabei scheint der Körper des Öfteren aufgrund der übermäßigen Belastung „Stopp!“ zu rufen.

Und ein Blick zurück zeigt, dass das kein Einzelfall ist: 2018 erkrankte Thiem nach dem US-Open-Viertelfinale, 2017 ließ er mit kryptischer Aussage („Es gibt ein paar Sachen körperlicher Natur“) Paris-Bercy aus, 2016 streikte vor Shanghai das Wohlbefinden.

Altlasten: „Er ist einer, der sehr anfällig ist für so grippale Infekte, das war er immer schon“, sagt mit Papa Wolfgang Thiem jener Mann, der es am besten wissen muss. Und das könnte tief verwurzelt sein: 2013 wurden in Thiems Darm schädliche Bakterien (Campylobacter) lokalisiert, die ihn über mehrere Jahre geschwächt haben sollen.

Turnierplanung: Falsch ist hier der oft benutzte Vergleich mit den „Big Three“ Djokovic, Federer und Nadal. Die spielen zwar in der Jahreswertung derzeit sechs oder sieben Turniere weniger (Thiem hat 23, Djokovic 16), müssen aber anders als der Österreicher nicht bei den Masters antreten (nicht verpflichtet sind Spieler ab 600 ATP-Matches, 30 Lebensjahren oder zwölf Jahren auf der ATP-Tour). Dennoch: Thiem streut viele „kleinere“ Turniere ein – so wie es rein von den Punkten her Kitzbühel ist. „Das hat sehr viel Energie aus mir rausgesaugt“, gestand Thiem.

Davis Cup: Nun heißt es regenerieren. Der nächste Auftritt soll beim Davis Cup in Finnland sein (13./14.9.). Ob das auch klappt, steht noch in den Sternen.