Nächster Fünf-Satz-Krimi von Zverev bei US Open

New York – Der Deutsche Alexander Zverev steht bei den Tennis-US-Open wie im Vorjahr in der dritten Runde. Der Weltranglisten-Sechste bestand am Donnerstag in New York auch den zweiten Fünf-Satz-Krimi und setzte sich gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:3,3:6,6:2,2:6,6:3 durch. Auch in der ersten Runde hatte Zverev gegen Radu Albot aus der Republik Moldau über die volle Distanz gehen müssen.

Der Weltranglistenfünfte Daniil Medwedew benötigte einen Satz weniger, um sich gegen den Bolivianer Hugo Dellien mit 6:3,7:5,5:7,6:3 durchzusetzen. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich gewonnen habe. Es gab einen Moment im Match, da habe ich gedacht, dass ich mich nicht mehr bewegen kann“, gestand der Russe nach seinem Sieg, dass er am Ende der Partie mit Krämpfen zu kämpfen gehabt hatte.

Der als Nummer 14 eingestufte Aufschlagriese John Isner gewann gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff 6:3,7:6(4),7:6(5). Und auch Stan Wawrinka steht in der dritten Runde. Der US-Open-Champion von 2016 besiegte den Franzosen Jeremy Chardy 6:4,6:3,6:7(3),6:3.

Bei den Damen erreichte Titelverteidigerin Naomi Osaka die Runde der letzten 32. Die Japanerin hatte beim 6:2,6:4-Erfolg über Magda Linette aus Polen nur im zweiten Durchgang ein paar Probleme. Bereits zuvor hatte die Deutsche Andrea Petkovic überraschend die Tschechin Petra Kvitova ausgeschaltet. Die Nummer sechs des Turniers unterlag der 31-Jährigen nach 1:35 Stunden 4:6,4:6. „Das fühlt sich richtig gut an“, sagte die Weltranglisten-88. Petkovic nach ihrer starken Vorstellung im Louis Armstrong Stadium. (APA)