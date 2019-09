Ferrari-Pilot Leclerc widmete Sieg-Premiere verstorbenem Hubert

Spa-Francorchamps - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert. Einen Tag nach dem tragischen Unfalltod des französischen Nachwuchsfahrers Anthoine Hubert setzte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Sonntag in Spa-Francorchamps durch. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien landete vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland auf dem zweiten Rang. Sebastian Vettel musste sich im zweiten Ferrari mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Der 32-Jährige verlor in der WM-Gesamtwertung auf Spitzenreiter Hamilton weitere Punkte und bleibt nach dem 13. Saisonlauf nur Vierter. Für Red-Bull-Pilot Max Verstappen endete das Rennen nach einem Unfall mit Kimi Räikkönen bereits in der ersten Runde.

Bewegende Bilder: Bei der Schweigeminute vor dem Rennen kondolierte Leclerc der Mutter des verstorbenen Formel-2-Piloten Anthoine Hubert. - AFP

"Es ist schwierig, sich an einem Tag wie heute zu freuen", waren Leclercs Gedanken im Moment seines größten Triumphes bei Jugendfreund Hubert und dessen Familie. Dem verstorbenen Formel-2-Piloten widmete er auch seinen Premieren-Triumph. "Er wird für immer in den Gedanken der Motorsportfans bleiben." Der erste Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 sei unter den tragischen Umständen dennoch etwas Besonderes: "Davon habe ich immer geträumt."

Vor dem Rennen gedachten die Motorsportfans und Fahrer in Spa mit einer Schweigeminute Hubert. An den Trauerfeierlichkeiten nahmen auch die Mutter und der Bruder des verunfallten Franzosen teil. Die F1-Teams fuhren mit Logos auf ihren Boliden. "Racing for Anthoine" war auf den Wagen zu lesen, daneben war ein Stern sowie die Autonummer 19 zu sehen. Das Logo hatte Frankreichs Nationalfarben Blau, Weiß und Rot. (TT.com)

Grand Prix von Belgien in Spa - Endstand: