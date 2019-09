Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „Das ist ein Sport für Gladiatoren“

Wir haben in Spa-Francorchamps (BEL) einen 22-jährigen Piloten unter dramatischen Umständen verloren. Was aber so überrascht hat, waren die vielen Reaktionen in den sozialen Netzwerken, die sich verwundert zeigten, dass Rennfahrer doch noch sterben können. Vermittelt die Formel 1 ein falsches Bild?

