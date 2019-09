ÖVV-Damen bei Olympia-Quali-Turnier weiter, Seidl/Waller out

Die österreichischen Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben beim Olympia-Qualifikationsturnier im chinesischen Hajyang den Einzug in die dritte Gruppenhase geschafft. In der zweiten ausgeschieden sind am Donnerstag hingegen Robin Seidl/Philipp Waller.

Seidl/Waller bezogen gegen die Brasilianer Andre/George und die russischen Vizeeuropameistern Ilja Leschukow/Konstantin Semenow jeweils 1:2-Niederlagen. Schützenhöfer/Plesiutschnig unterlagen am Freitag in ihrer Dreiergruppe zunächst den Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova 0:2 (-16,-16), ein anschließendes 2:1 (-18,18,14) gegen die Finninnen Anniina Parkkinen/Taru Lahti-Liukkonen brachte aber noch den Aufstieg unter die besten acht.

Ihre nächsten Gegnerinnen in einem Viererpool sind am Freitag und Samstag Marta Menegatti/Viktoria Orsi (ITA), Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka (LAT) und Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (GER). Das Turnier in China ist neben dem World-Tour-Ranking und dem Kontinentalcup die dritte Qualifikationsmöglichkeit für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Nur die jeweiligen Top zwei des Turniers erhalten Olympia-Tickets. (APA)