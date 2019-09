Laver Cup auch in seiner dritten Auflage an Team Europa

Genf – Der Tennis-Laver-Cup ist auch in seiner dritten Auflage an das Team Europa gegangen. Die vom Schweden Björn Borg betreute Equipe siegte in Genf mit 13:11, der bisher knappste Ausgang dieses Bewerbs. Die Entscheidung brachte der Deutsche Alexander Zverev mit einem 6:4,3:6,10:4-Erfolg gegen den Kanadier Milos Raonic.

Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer hatte zuvor die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung gewahrt. Der 38-Jährige besiegte im vorletzten Einzel des Mannschaftsbewerbs am Sonntag in Genf den US-Amerikaner John Isner 6:4,7:6(3). Das Team Welt lag damit nur noch 11:10 in Front.

Dominic Thiem hat sein zweites Einzel am Sonntag gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz 5:7,7:6(3),5:10 verloren. Am Freitag hatte der 26-jährige Thiem das Eröffnungseinzel gegen den Kanadier Denis Shapovalov für das Team Europa in drei Sätzen gewonnen. Mit Siegen in den ersten beiden Sonntag-Matches ging vorerst das Team Welt mit 11:7 in Führung, doch zum Schluß machte Zverev alles klar. (APA, dpa)