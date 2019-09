New England Patriots weiter makellos, erste Niederlage für Rams

New York – Quarterback-Superstar Tom Brady feierte mit den New England Patriots den nächsten Sieg. Der Super-Bowl-Champion gewann am Sonntag (Ortszeit) auswärts gegen die Buffalo Bills 16:10 (13:3). Der 42 Jahre alte Brady blieb ohne Touchdown und warf für 150 Yards. Er verbuchte zudem eine Interception. Bei den Bills konnte Running Back Frank Gore mit 109 Lauf-Yards auf sich aufmerksam machen. Die Patriots bleiben durch den Erfolg weiter ungeschlagen. Für die Bills war es die erste Niederlage im vierten Saisonspiel.

Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs konnten sich knapp mit 34:30 (13:13) bei den Detroit Lions durchsetzen. Der 24-jährige Mahomes blieb nach zuletzt 14 Spielen mit mindestens zwei Touchdowns diesmal ohne TD-Pass. Den entscheidenden Touchdown im Spiel erzielte Chiefs Running Back Darrell Williams 20 Sekunden vor dem Ende der Partie.

Vier Touchdown-Pässe von Winston

Vorjahresfinalist Los Angeles Rams kassierte derweil die erste Saisonniederlage. Die Kalifornier unterlagen den Tampa Bay Buccaneers mit 40:55 (17:28). Bucs-Quarterback Jameis Winston überzeugte mit vier TD-Pässen und 385 Pass-Yards. Rams-QB Jared Goff verbuchte 517 Pass-Yards, zwei TDs und drei Interceptions.

Die New Orleans Saints besiegten ohne den verletzten Quarterback-Star Drew Brees die Dallas Cowboys 12:10 (9:3). Der Matchwinner im Spiel war Saints-Kicker Wil Lutz mit vier verwandelten Field Goals. (dpa)