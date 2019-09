Diskus-Bronze bei WM für Weißhaidinger

Doha – Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist auf seinem Weg nach oben nicht zu bremsen. Nach Bronze bei der EM vor einem Jahr in Berlin eroberte der Oberösterreicher nun auch bei den Weltmeisterschaften in Doha (Katar) die Bronzemedaille. Damit erfüllte Weißhaidinger – 1,97 m groß/147 bis 150 kg schwer – als Dritter der Jahresweltbestenliste und Gesamtzweiter der Diamond League die hohen Erwartungen. Es war die dritte Medaille der ÖLV-Geschichte nach Silber 2001 in Edmonton für Stephanie Graf (800 m) und Bronze 1993 in Stuttgart für Sigrid Kirchmann (Hochsprung).

Mit der Weite von 66,82 m musste sich der 27-jährige Oberösterreicher Weißhaidinger nur dem Schweden Daniel Stahl (67,59) und dem Jamaikaner Fedric Dacres (66,94) geschlagen geben.

Weißhaidinger begann seine Sportkarriere mit Hammer, Kugel und Diskus und feierte im Nachwuchsbereich schöne Erfolge. 2009 gewann er bei den EYOF-Games in Tampere Gold mit Diskus und Kugel, 2011 bei der U20-EM in Tallinn Gold mit dem Diskus. 2013 erfolgte die Spezialisierung auf den Diskus. War er bei der WM 2015 in Peking noch 20., so folgte 2017 in London trotz Magen-Darminfektion der neunte Rang. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zeigte er mit dem sechsten Platz groß auf, bei der Freiluft-EM 1018 in Berlin errang er mit Bronze die erste Medaille in der Allgemeinen Klasse. Den ÖLV-Rekord verbesserte er 2018 auf 68,98 m. (APA, TT.com)

Steckbrief Lukas WEISSHAIDINGER (27) Diskuswurf Geboren: 20. Februar 1992 in Schärding (Oberösterreich) Wohnort: Wien Größe/Gewicht: 1,97 m/147 bis 150 kg Familienstand: ledig Verein: ÖTB-OÖ Leichtathletik Trainingsstätte: BSFZ Südstadt Trainer: Gregor Högler Hobbys: Angeln Größte Erfolge: * Olympia: 6. Rio 2016 (Diskus) * WM: Bronze Doha 2019, 9. London 2017, 20. Peking 2015 (jeweils Diskus) * EM: Bronze Berlin 2018 (Diskus) * Diamond League: Gesamtzweiter 2019 (Diskus) * U20-WM: 6. Moncton 2010 (Kugel) * U18-WM: 4. Brixen 2009 (Kugel) * U23-EM: 7. Tampere 2013 (Diskus) * U20-EM: Gold Tallinn 2011 (Diskus) und 5. (Kugel) * EYOF-Games: Gold 2009 Tampere (Diskus und Kugel) Sonstiges: Österreichischer Rekord im Diskus mit 68,98 m (2018) Österreichs Leichtathlet der Jahre 2015, 2016, 2017, 2018