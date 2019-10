Peking – Dominic Thiem ist erfolgreich in die China Open gestartet. Der beim ATP-Hallenturnier in Peking als Nummer eins gesetzte Österreicher schlug am Dienstag den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4,6:1. Es war der erste Karriere-Sieg Thiems über Gasquet und beim dritten Antreten auch sein erster bei diesem Turnier. Im Achtelfinale trifft Thiem auf den chinesischen Wild-Card-Spieler Zhang Zhizhen. (APA)

