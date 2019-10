Murray geschlagen: Thiem erreicht in Peking siebentes Saison-Halbfinale

Peking/Wien — Dominic Thiem hat beim ATP-500er-Turnier in Peking zum heuer siebenten Mal ein Tennis-Halbfinale erreicht. Der bei den China Tennis Open topgesetzte Weltranglisten-5. aus Österreich setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen die schottische Tennis-Legende Andy Murray in nicht ganz zwei Stunden mit 6:2,7:6(3) durch. Im Halbfinale trifft Thiem am Samstag auf den Russen Karen Chatschanow (4).

Nadal sagt für Shanghai ab

Der Spanier Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Masters-1000-Tennisturnier nächste Woche in Shanghai abgesagt. Das teilte die Herren-Organisation ATP am Freitag mit. Demnach leide der 33-Jährige noch an einer Entzündung im linken Handgelenk. Schon beim Laver Cup in Genf hatte der Linkshänder aus Mallorca vor zwei Wochen auf einen Einsatz für das Team Europa am Schlusstag verzichten müssen.

Trotz der Absage könnte Nadal theoretisch schon am übernächsten Montag (14. Oktober) Weltranglisten-Erster sein. Weil er bereits im vergangenen Jahr in Shanghai nicht angetreten ist, verliert er beim Turnier in China keine Punkte, während Vorjahressieger Novak Djokovic 1.000 Punkte zu verteidigen hat. Djokovics Vorsprung auf Nadal beträgt 640 Punkte. Nadal hatte seit den US Open keinen Turnier-Einsatz mehr. Am 19. Oktober heiratet er auf Mallorca seine langjährige Verlobte Maria Francisca - "Xisca" - Perello. (APA)