Kenianer Kemboi siegte in Graz

Der Kenianer Mathew Kemboi hat am Sonntag den Grazer Marathon in der Zeit von 2:15:12 Stunden gewonnen. Mit Georg Schrank (2:32:07) und Stefan Schriebl (2:33:44) landeten zwei Österreicher auf dem Podest. Bei den Damen stand eine heimische Läuferin ganz oben, Victoria Schenk triumphierte in 2:43:14 Stunden vor der Deutschen Ricarda Gerlach (2:54:03) und ihrer Landsfrau Elisabeth Smolle (3:01:30). (APA)

Ergebnisse Graz-Marathon vom Sonntag - Herren: 1. Mathew Kemboi (KEN) 2:15:12 Std. - 2. Georg Schrank (AUT) 2:32:07 - 3. Stefan Schriebl (AUT/LTV Köflach) 2:33:44. Damen: 1. Victoria Schenk (AUT/LCU Euratsfeld) 2:43:14 - 2. Ricarda Gerlach (GER) 2:54:03 - 3. Elisabeth Smolle (AUT/LTV Köflach) 3:01:30