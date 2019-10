Alpenvolleys sind bereit für den Hexenkessel in Herrsching

Für die Alpenvolleys geht es heute (20 Uhr, live sporttotal.tv) in die Höhle des Löwen. In der zweiten Runde der deutschen Volleyball-Bundesliga gastiert die Mannschaft von Coach Stefan Chrtiansky bei Erzrivalen WWK Volleys Herrsching. Die Tiroler wollen nach dem Heimsieg vom vergangenen Sonntag nun auch auswärts nachlegen. „Die Jungs, die gegen den TV Rottenburg am Feld gestanden sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht, da habe ich vollstes Vertrauen", erklärte Chrtiansky, der weiter auf die Australier Jordan Richards und Max Staples verzichten muss. Die Alpenvolleys erwarten in der Nikolaushalle wieder die ein oder andere Stichelei des Hallensprechers. Man sei auf den Hexenkessel jedoch vorbereitet und werde am Ende als Sieger vom Parkett gehen. (TT)