Der Franzose Johann Zarco ersetzt den an der Schulter verletzten Takaaki Nakagami (JPN) beim Honda-Kundenteam LCR für die letzten drei Saisonrennen der MotoGP. Zarco war während der Saison von KTM freigestellt worden und seitdem bei keinem anderen Team untergekommen. Nakagami wird nach dem Heimrennen am Sonntag in Motegi operiert, danach folgen noch die Rennen in Australien, Malaysia and Valencia. (APA/dpa)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter