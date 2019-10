Außenseiter Washington führt in World Series bereits 2:0

Die Washington Nationals haben in der „best of seven“-Finalserie der Major League Baseball (MLB) auf 2:0 gestellt. Das vermeintliche Außenseiter-Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwochabend (Ortszeit) auch das zweite Match bei den Houston Astros, diesmal klar mit 12:3. In den nächsten drei World-Series-Partien am Wochenende hat nun Washington Heimvorteil.

Die Vorentscheidung im zweiten Endspiel fiel im siebenten Inning, in dem die Nationals sechs Runs erzielen konnten. Catcher Kurt Suzuki sorgte mit einem Solo-Homerun zunächst für die 3:2-Führung seines Teams. Howie Kendrick, Asdrubal Cabrera und Ryan Zimmerman erhöhten mit ihren Singles auf 8:2 für die Gäste. Die Nationals verbuchten insgesamt drei Homeruns. Washingtons Starting Pitcher Stephen Strasburg überzeugte mit sieben Strikeouts in sechs Innings. (APA/dpa)