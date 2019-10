Die Houston Astros haben am Samstag das vierte Spiel der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Nach den beiden Auftaktniederlagen daheim und dem 4:1-Erfolg am Freitag legten die Astros nur einen Tag später bei den Washington Nationals mit 8:1 nach und glichen in der Best-of-Seven-Serie zum 2:2 aus. Das fünfte Spiel der Serie steigt in der Nacht auf Montag in Washington. (APA/dpa)

