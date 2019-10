Bamos! Thiem triumphiert nach Kitzbühel auch in Wien

Wien – Dominic Thiem hat am Sonntag österreichische Tennis-Geschichte geschrieben. Nach Kitzbühel triumphierte der 26-jährige Niederösterreicher auch beim Erste Bank Open in Wien. Er ist damit der erste Österreicher überhaupt, dem dieses Double gelungen ist. Thiem besiegte Diego Schwartzman nach 2:25 Stunden mit 3:6,6:4,6:3. Er schraubte damit auch sein Karriere-Preisgeld auf mehr als 20 Mio. US-Dollar.

Thiem ist nun auch der einzige Spieler auf der ATP-Tour, der 2019 schon fünf Titel gewonnen hat. Zuvor hatte er in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel und Peking den Siegerscheck geholt. Es ist der 16. ATP-Titel für den Weltranglisten-Fünften, der 500 ATP-Punkte und ein Preisgeld in Höhe von 474.295 Euro brutto wert ist. Schwartzman durfte sich mit 283.205 Euro und 300 Zählern trösten.

Vor Thiem hatten Horst Skoff (1988) und Jürgen Melzer (2009, 2010) in Wien gewonnen. Der große Thomas Muster hatte zwar in Kitzbühel (1993) gewonnen, war in Wien aber dreimal im Endspiel (1988, 1993, 1995) gescheitert.

Federer gewinnt Heimturnier in Basel

Lokalmatador Roger Federer hat am Sonntag zum zehnten Mal den Titel bei den Swiss Indoors in Basel erobert. In seinem 15. Endspiel im Tennisturnier in seiner Heimat setzte sich der 38-Jährige gegen den 18 Jahre jüngeren Australier Alex de Minaur (ATP 28) in 67 Minuten 6:2,6:2 durch. Es war der 103. Titel für den Weltranglisten-Dritten.

Mit dem fünften Triumph in Folge (2016 fehlte er wegen einer Verletzung) baute Federer seine Siegesserie in Basel auf 24 Erfolge aus. Seine bisher letzte Niederlage erlitt er im Finale 2013. (APA)