Tiroler Auer und Binder planen Rückkehr auf die Überholspur

Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, sagt eine Redensart. Und das trifft auch auf die beiden PS-Piloten Lucas Auer (Super Formula) und René Binder (Langstreckenserie) zu. Beide wagten den Sprung ins Ungewisse, hatten ihre Höhepunkte und Rückschläge auf dem glühenden Asphalt. Die gesammelten Erfahrungen sollen in der kommenden Saison für eine Rückkehr auf die Überholspur sorgen.

Big in Japan: Das Ziel war bei Lucas Auer klar formuliert: die Formel 1. Die Basis sollte eine starke Saison in der Super Formula in Japan im Red-Bull-Förderprogramm darstellen. Am Ende konnte Auer die fehlenden Superlizenz-Punkte aber nicht einfahren. In der Gesamtwertung gab es den sechsten Rang. Beachtlich, aber zu wenig für den Sprung in die stärkste und härteste Rennserie der Welt.

Welches Potenzial im 25-jährigen Kufsteiner steckt, ließ er immer wieder aufblitzen. Zuletzt mit dem dritten Qualifying-Platz in Suzuka. Zu viel Risiko bei der Kupplungseinstellung verhinderte dann jedoch den großen Wurf. Seine Aufholjagden hinterließen trotzdem gute Eindrücke.

Und die hohe Grundgeschwindigkeit beim Neffen von Tirols Formel-1-Legende Gerhard Berger sollte ihm trotzdem weitere Türen in der Motorsportwelt öffnen. Der Typ „Luggi“ zieht – lockere Sprüche, schnelle Rundenzeiten, einzig an der Konstanz wird Auer noch arbeiten müssen. Eine Rückkehr in das deutsche Tourenwagen Masters (DTM), ein Verbleib in der japanischen Super-Formula-Serie oder ein Wechsel in die Langstrecke – bei Auer scheint keine Option ausgeschlossen. Die Entscheidung fällt in den nächsten Wochen.

... und René Binder gab es heuer Licht und Schatten. Beide haben klare Vorstellungen, wo es in der kommenden Saison langgehen soll. - ENIK

Vive la France: Die Fahrtrichtung bei René Binder scheint hingegen klar: Der Zillertaler möchte in der Langstrecken-Serie bleiben. Inklusive eines weiteren Auftritts beim legendären 24-h-Rennen in Le Mans, bei dem er heuer (Gesamtrang 13 in der LMP2-Wertung) mit einer fehlerfreien Fahrt aufwarten konnte.

Der PS-Tausendsassa, der unter anderem schon in GP2, Formel Renault und IndyCar fuhr, konnte wie Auer das ein oder andere Highlight genießen: „Es war ein schwieriges erstes Jahr mit starkem Aufwärtstrend, den ich in die nächste Saison mitnehmen möchte.“

Am besten spiegelte der Auftritt in Petit Le Mans, dem Finale der IMSA, seine Saison wider: Nach drei Stunden auf Podestkurs stoppte ihn ein technischer Defekt. „Ich habe mir keine Fahrfehler geleistet und war auch vom Speed her schon auf einem sehr guten Level. Langstreckensport ist aber vor allem ein Teamsport.“

Ein kleines Fragezeichen steht beim Neffen des Formel-1-Pioniers Hans Binder noch hinter den zusätzlichen USA-Auftritten. Binder: „Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich dort auch im nächsten Jahr ein, zwei große Rennen fahren. Die Atmosphäre in den USA ist unschlagbar.“