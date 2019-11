Der entthronte Titelverteidiger Neuseeland hat sich bei der Rugby-WM in Japan Bronze gesichert. Die „All Blacks“ besiegten am Freitag in Tokio im Spiel um Platz drei Wales 40:17 (28:10). Das Endspiel am Samstag in Yokohama bestreiten England und Südafrika. Neuseeland, 2011 und 2015 jeweils Weltmeister, hatte im Halbfinale gegen die Engländer den Kürzeren gezogen. (APA)

