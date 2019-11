Tiroler Ermacora mit Pristauz in Qinzhou auf Platz zwei

Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben beim Dreistern-World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Qinzhou (China) erst im Finale verloren. Das ÖVV-Duo musste sich im Endspiel den Schweizern Adrian Heidrich/Mirco Gerson mit 0:2 (-13,-16) geschlagen geben. Für Ermacora/Pristauz war es die erste Silbermedaille auf einem Event der World-Tour.

Nach der 30-Stunden-Rückreise geht es schon am Freitag zum letzten Saisonturnier, einem 4-Stern-Event in Chetumal in Mexiko. „Insgesamt ein gutes Turnier mit starken Spielen nach einer anstrengenden und langen Saison. Die gewonnenen Punkte für die Weltrangliste sind für die Setzung im nächsten Jahr wichtig“, meinte Ermacora. Nach Mexiko werde es eine Pause geben, dann beginne die Vorbereitung für die neue Saison. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, glaubt der Tiroler. (APA)