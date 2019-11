Tennis-Profi Dennis Novak hat beim Challenger-Turnier in Bratislava das Endspiel erreicht. Der Niederösterreicher setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen den Weißrussen Jegor Gerasimow 6:4,7:6(2) durch. Sein Gegner am Sonntag ist als Nummer fünf gesetzte Damir Dzumhur, der Bosnier ist aktuell Nummer 103 der ATP-Rangliste. (APA)

