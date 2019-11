Dennis Novak holte Challenger-Titel in Bratislava

Dennis Novak hat das Tennis-Challenger-Turnier in Bratislava (114.800 Euro) gewonnen. Der Niederösterreicher, der bei dem Hartplatz-Turnier nicht gesetzt war, besiegte am Sonntag im Finale den Bosnier Damir Dzumhur (Nr. 5) in zwei Sätzen 6:1,6:1. Novak, der aktuell 126 der ATP-Rangliste ist, wird in der neuen Ausgabe am Montag fast 20 Plätze weiter vorne rangieren. Sein Ranking-Bestwert ist 104.

Für den 26-jährigen Novak war es der zweite Titel auf Challenger-Ebene. Den ersten hatte der ÖTV-Davis-Cup-Spieler im April dieses Jahres in Taipeh geholt. (APA)