Zwölfter Saisonsieg von Weltmeister Marc Marquez in Valencia

Valencia - MotoGP-Serienweltmeister Marc Marquez ist auch zum Saisonende in Valencia nicht zu schlagen gewesen. Der 26-jährige Spanier, der zu seinem 82. GP- und 12. Saisonsieg fuhr, triumphierte im letzten Saisonrennen mit gut einer Sekunde Vorsprung auf den Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). Dritter wurde der Australier Jack Miller (Ducati).

Marquez' Honda-Teamkollege Jorge Lorenzo, der am Donnerstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, klassierte sich in seinem letzten Rennen auf dem 14. Platz. Marquez stellte mit 12 Saisonsiegen seine 2014 aufgestellte Bestmarke ein.



In der Moto2 holte Brad Binder auf KTM seinen dritten Sieg en suite, hinter ihm klassierten sich der Schweizer Thomas Lüthi (Kalex) und der Spanier Jorge Navarro (Speed Up). In der Endabrechnung lag der Südafrikaner Binder, der ohne Titelchance ins Rennen gegangen war, nur noch drei Zähler hinter Alex Marquez, der am Sonntag leer ausging. Der Spanier kam gegen Ende des Rennens zu Sturz und wurde nur 30.



Die Moto3 war von einem Massensturz überschattet. Der Italiener Dennis Foggia fuhr ungebremst in die Maschine eines Konkurrenten und wurde über den Lenker seiner KTM geschleudert. Der 18-Jährige aus Valentino Rossis Nachwuchs-Akademie wurde an der Strecke behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Maschine hatte nach dem Aufprall Feuer gefangen. Nach dem Neustart kam es zu weiteren Stürzen. Nur 21 von 31 Fahrern sahen die Zielflagge. Den Sieg holte der Spanier Sergio Garcia. Der Italiener Lorenzo Dalla Porta zählte zu den Sturzopfern, war aber bereits vor dem Saisonfinale als Weltmeister festgestanden. (APA/dpa)



MotoGP (27 Runden zu 4,005 km/108,135 km): 1. Marc Marquez (ESP) Honda 41:21,369 Min. - 2. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha +1,026 Sek. - 3. Jack Miller (AUS) 2,409 - 4. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 3,326 - 5. Alex Rins (ESP) Suzuki 3,508 - 6. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 8,829. Weiter: 10. Pol Espargaro (ESP) KTM 32,973 WM-Wertung Endstand nach 19 Bewerben: 1. Marquez (Weltmeister) 420 Pkt. - 2. Dovizioso 269 - 3. Vinales 211 - 4. Rins 205 - 5. Quartararo 192 - 6. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 176. Weiter: 11. Espargaro 100

Konstrukteurs-Wertung (19/19): 1. Honda 401 Pkt. - 2. Ducati 302 - 3. Yamaha 301. Weiter: 5. KTM 105

Moto2 (16 Runden zu 4,005 km/64,080 km): 1. Brad Binder (RSA) KTM 25:30,766 Min. - 2. Thomas Lüthi (SUI) Kalex +0,735 Sek. - 3. Jorge Navarro (ESP) Speed Up +1,045

WM-Wertung (19/19): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 262 Pkt. - 2. Binder 259 - 3. Lüthi 250

Konstrukteurs-Wertung (19/19): 1. Kalex 442 Pkt. - 2. KTM 281 - 3. Speed Up 259

Moto3 (15 Runden zu 4,005 km/60,075 km): 1. Sergio Garcia (ESP) Honda 25:17,918 Min. - 2. Andrea Migno (ITA) KTM +0,005 Sek. - 3. Xavier Artigas (ESP) -Honda +0,180. Anm.: Neustart des Rennens nach Massenunfall. Verkürzung der Renndistanz auf 15 Runden.

WM-Wertung (19/19): 1. Lorenzo Dalla Porta (ITA) Honda 279 Pkt. - 2. Aron Canet (ESP) KTM 200 - 3. Marcos Ramirez (ESP) Honda 183

Konstrukteurs-Wertung (19/19): 1. Honda 439 Pkt. - 2. KTM 347