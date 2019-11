Alpenvolleys verloren packenden Fünfsatz-Krimi gegen Friedrichshafen

Unterhaching — Drei Punkte haben den Hypo Tirol Alpenvolleys am Montag zum Sieg gefehlt — doch am Ende hatten die Gäste aus Friedrichshafen in der deutschen Volleyball-Bundesliga das bessere Ende. Die ungeschlagenen Gäste gewannen den Fünfsatz-Krimi mit 3:2 (-23, 19, -16, 21, -13). Schon in Satz eins schenkten sich die beiden Teams in Unterhaching nichts. Die Mannschaft von Michael Warm, die zuvor alle sechs Liga-Spiele für sich entscheiden konnte, spielte von Beginn an mit viel Selbstvertrauen.

Doch die Alpenvolleys sollten dem Favoriten das Leben schwer machen, ehe Satz eins mit 23:25 verloren ging. In Durchgang zwei drehten die Gastgeber den Spieß um und gewannen 25:19, der dritte Satz entglitt zu einem 16:25. Doch abermals bewies die Truppe von Stefan Chrtiansky Kämpferherz. So blieb der Entscheidungssatz — und da ging das Spiel nach einem 12:12 noch 13:15 verloren. (rost)