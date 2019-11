Sechster Sieg en suite für Clippers und Nuggets

Die Los Angeles Clippers haben am Dienstagabend (Ortszeit) ihren bereits sechsten Sieg en suite in der National Basketball Association (NBA) fixiert. Das Team um die beiden All-Stars Kawhi Leonard (28 Punkte) und Paul George (26) feierte einen 114:99-Erfolg bei den Dallas Mavericks, die zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen hatten und erstmals in dieser Saison unter 100 Punkten blieben.

Auch die Denver Nuggets halten nach einem 117:104 zu Hause gegen die Washington Wizards nun bei sechs NBA-Siegen am Stück. (APA)

Dienstag-Ergebnisse der NBA: Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 99:114, Denver Nuggets - Washington Wizards 117:104