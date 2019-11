Auswärts in Frankfurt: Alpenvolleys mit hoher Schlagzahl

Die Hypo Tirol Alpenvolleys schlagen heut­e (19 Uhr/live auf Sport 1) in der deutschen Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys Frankfurt auf. Mit einem Sieg beim Tabellennachbar will man wieder auf Platz drei vorrücken. „Es gibt ein paar kleiner­e Probleme, aber alle Mann sind an Bord. Die Startaufstellung entscheidet sich erst am Matchtag", diktiert Headcoach Stefan Chrtiansky. „In Frankfurt haben wir noch nicht gewonnen. Das wollen wir natürlich ändern. Und in den sechs Spielen bis Weihnachten inklusive Europacup wollen wir ordentlich punkten", hofft er, dass die Tabell­e unter dem Christbaum mit hoher Schlagzahl noch heller glänzt. Der erste Schritt dazu steht heute an. (lex)