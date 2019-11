Honda auch 2021 Motorpartner von Red Bull und Toro Rosso

Milton Keynes/Tokio/Faenza (APA) - Honda wird auch 2021 der Motorpartner der Formel-1-Rennställe Red Bull und Toro Rosso sein. Dies wurde am Mittwoch im Vorfeld des Saisonfinales in Abu Dhabi offiziell mitgeteilt. Toro Rosso fährt seit 2018 mit Honda-Power, Red Bull seit diesem Jahr. Vor dem 21. und letzten WM-Lauf am Sonntag hält Red Bull bei drei Saisonsiegen durch den Niederländer Max Verstappen.

Toro Rosso landete zuletzt beim Verstappen-Sieg in Brasilien durch den Franzosen Pierre Gasly auf Rang zwei. Davor hatte es schon der Russe Daniil Kwjat als Dritter in Deutschland für das B-Team der "Roten Bullen" aufs Podest geschafft.



2021 soll es in der Formel 1 zu einschneidenden Regelreformen kommen, um die Konkurrenzfähigkeit zu steigern. Seit 2014 dominiert Mercedes in der Motorsport-Königsklasse, daneben haben in diesem Zeitraum nur noch Ferrari und Red Bull Siege gefeiert. (APA)