Baby-Glück! Sebastian Vettel zum dritten Mal Vater

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel ist zum dritten Mal Vater geworden, wie eine Sprecherin des Vierfach-Weltmeisters am Donnerstag bestätigte. Es ist der erste Bub für den Deutschen, der mit seiner Frau Hanna und seinen zwei Töchtern in der Schweiz lebt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Geburt berichtet. Vettel wird deswegen erst am Freitag an die Rennstrecke kommen. (APA/dpa)