AFBÖ bestellte Sommer zum neuen Football-Nationaltrainer

Maximilian Sommer ist am Freitagvormittag in Wien als neuer Headcoach von Österreichs American-Football-Nationalteam präsentiert worden. Der 31-jährige Grazer folgt Shuan Fatah, der in seine deutsche Heimat zurückgekehrt ist. Sommer ist bereits seit 2008 (Assistent Coach Graz Giants) als Trainer tätig. Seit 2009 profitiert Österreichs Verband AFBÖ von seinem Know-how.

Zuerst verstärkte der Steirer das Herren-Nationalteam als Position Coach der Running Backs, so auch bei der äußerst erfolgreichen Heim-EM 2014 (Vize-Europameister). Später eroberte er als Offensive Coordinator bei der WM der Junioren 2014 mit dem AFBÖ-Team den vierten Platz sowie 2013 (Position Coach Running Backs), 2015 (Offensive Coordinator) und 2019 (Position Coach Quarterbacks) jeweils Junioren-EM-Gold.

Mit Sommer soll deshalb nun eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Junioren- und dem Herrennationalteam forciert werden. „Meine Vision ist, dass unser Nationalteam wieder ein fixer und erfolgreicher Bestandteil der österreichischen Football- und Sportlandschaft wird. Wir wollen eine Kultur etablieren, in der jeder Footballspieler in Österreich das Nationalteam mit Stolz in seinem Herzen trägt und in der das ‚Wir‘ vor dem ‚Ich‘ steht“, betonte Sommer am Freitag. (APA)