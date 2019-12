Bildstein/Hussl übernahmen vor Auckland die WM-Führung

Benjamin Bildstein/David Hussl (Terfens) haben bei der Segel-WM vor Auckland am zweiten Tag in der 49er-Klasse die Führung übernommen. Der Vorarlberger und der Tiroler gewannen eine Wettfahrt, zwei zweite Ränge und ein fünfter Platz ergaben den ersten Zwischenrang. Die zum Auftakt am Dienstag wegen einer Sturmfront noch im Hafen gebliebenen Thomas Zajac/Barbara Matz sind im Nacra-17 Achte, Tanja Frank/Lorena Abicht im 49erFX 23. (APA)

