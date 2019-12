Milwaukee Bucks fixierten 15. Sieg in Folge

Die Milwaukee Bucks bauten ihre Siegesserie in der NBA am Montag aus. Giannis Antetokounmpo und Co. setzten sich gegen Orlando Magic knapp mit 110:101 durch und gewannen damit zum 15. Mal in Folge. Antetokounmpo war zum neunten Mal en suite bester Werfer seines Teams, er brachte es auf 32 Punkte und 15 Rebounds. (APA)

NBA-Ergebnisse: Houston Rockets - Sacramento Kings 118:119, Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 99:110, Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 110:88, Chicago Bulls - Toronto Raptors 92:93, Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:101, New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 103:105, Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 125:109, Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 90:104, Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 102:110