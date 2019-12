Dallas feierte in Philadelphia siebenten Auswärtssieg in Serie

Auch ohne Starspieler Luka Doncic setzten sich die Dallas Mavericks in der NBA am Freitagabend (Ortszeit) mit 117:98 gegen Philadelphia durch und feierten den siebenten Auswärtssieg in Folge. In der Ost-Hälfte rückten Boston, Toronto, Miami und Indiana mit Siegen näher an den spielfreien Spitzenreiter Milwaukee Bucks heran. (APA)

NBA-Ergebnisse: Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 106:102, Portland Trail Blazers - Orlando Magic 118:103, Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 109:100, Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 126:108, Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 98:117, Miami Heat - New York Knicks 129:114, Toronto Raptors - Washington Wizards 122:118, Boston Celtics - Detroit Pistons 114:93, Indiana Pacers - Sacramento Kings 119:105, Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 114:107