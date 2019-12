Junior Kronthaler hatte am meisten zum Lachen bei den Alpenvolleys

Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Das war bisher die mit Abstand beste Saison für mich“, sprudelte es aus Niklas Kronthaler noch vor dem Jahreswechsel heraus. Das Lächeln auf den Lippen des Angreifers bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching könnte breiter nicht sein. Heuer blieben nicht nur die Verletzungen aus, nein, er entwickelte sich auch noch zum Stammspieler, der derzeit nicht aus der Startformation der Dunkelblauen wegzudenken ist.

„Damit war nicht ganz zu rechnen. Es sind nicht nur die Verletzungen ausgeblieben, sondern ich habe mich generell stabilisiert“, ließ der 25-Jährige die erste Saisonhälfte 2019/20 noch einmal Revue passieren. „Headcoach Stefan Chrtiansky hat klar gesagt: Wenn ich die Leistung bringe, spiele ich auch. Nichts anderes wollte ich – das ist fair.“

Bandscheibenvorfall, Knieleiden, vier Operationen – die Krankenakte des Filius von Alpenvolleys-Macher Hannes Kronthaler liest sich wie die eines Routiniers im Herbst seiner Karriere. Kronthaler junior erlebte die Rückschläge aber in der Blüte seines sportlichen Schaffens. Die Leidenschaft, die Leiden schafft. Das Ende der Rückschläge tat auch dem Kopf gut. „Es ist noch etwas passiert: Die starken Trainingsleistungen habe ich auch im Spiel abrufen können, die Nervosität ist weg und ich genieße es mittlerweile, diese prekären Spielsituationen zu erleben.“

Es klingt, als hätte man die Nummer 15 ins kalte Wasser geworfen. Und er hat sich nach anfänglichen Problemen nicht nur über Wasser gehalten, sondern schwimmt nun befreit darin. Und das unter besonderen Umständen. Denn als Sohn des omnipräsenten Manager-Vaters steht er automatisch im Vordergrund. Heuer lieferte der österreichische Nationalteamspieler richtig ab. Kronthaler: „Ich will auch im Frühjahr so viel Spielzeit wie möglich beisteuern.“

Augenblicklich rangiert der Tiroler Volleyball-Profiverein auf dem dritten Rang der deutschen Bundesliga. Hinter Meister Berlin und Vizemeister Friedrichshafen. Der starke Dezember hat den Rückstand auf Friedrichshafen von fünf auf zwei Punkte schrumpfen lassen. „Wir sind zuversichtlich, dass da im Frühjahr noch mehr kommt. Nur Berlin liegt derzeit etwas außer Reichweite“, wie ein Blick auf die Tabelle bestätigt.

Im Frühjahr wird es aber nicht nur für Kronthaler und Co. sportlich interessant, sondern auch was sich hinter den Kulissen abspielt. Denn hinter der Kooperation Alpenvolleys und Haching steht ein Fragezeichen. Die nicht immer ganz einfache Zusammenarbeit steht auf wackeligen Beinen. Kronthaler will noch nicht so weit nach vorne blicken. Der Stammspieler genießt das Hier und Jetzt, was im Sommer folgt, daran will er noch nicht denken. Ein Auslandsengagement ist ebenso möglich wie ein Verbleib in Innsbruck. Sofern das Projekt in der deutschen Liga weitergeht. Zum Jahreswechsel hat er aber nur einen Wunsch: Der Verletzungsteufel soll einen Bogen um ihn machen.