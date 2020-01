Kinigadner: „Politik und Sport sollten nicht vermischt werden“

Die Rallye Dakar wird heuer erstmals in Saudi-Arabien stattfinden. Wie glücklich sind Sie mit dem Kontinentwechsel von Südamerika nach Asien?

Heinz Kinigadner: Sehr glücklich. Das in Südamerika war schon grenzwertig. Die Einheimischen haben dort nationale Meisterschaften ausgetragen, gewisse Top-Fahrer sind Monate zuvor hingefahren und haben sich jeden Stein angeschaut. Das hatte nichts mehr mit fairem Wettbewerb zu tun. In Saudi-Arabien starten alle bei null.

Auf der anderen Seite gibt es Proteste, da es Saudi-Arabien mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt.

Kinigadner: Wir von KTM haben geschlossen gesagt, dass wir uns zur politischen Situation nicht äußern werden. Politik und Sport sollten nicht vermischt werden. Aber seien Sie mir nicht böse: Ich bin früher im kommunistischen Ostblock gefahren, in Südafrika zur Zeit der Apartheid – für uns geht und ging es immer nur um den Sport. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich mittelfristig was. Wenn eine der Pilotinnen im kurzen Leibchen dasteht, werden sie sie ja nicht auspeitschen können. Am Ende des Tages hat man uns nicht gefragt.

Inwieweit?

KTM-Sportmanager Heinz Kinigadner. - gepa

Kinigadner: Der Veranstalter hat nie mit uns Kontakt aufgenommen. Obwohl wir der mit ihnen am längsten zusammenarbeitende Partner sind. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber egal, wir sind dort und ich glaube, es wird sportlich ein sehr gutes Event. Dafür sorgen auch zwei Änderungen.

Die späte Roadbook-Ausgabe?

Kinigadner: Bei sechs Etappen wird man erst kurz vor dem Start ein fertiges Roadbook in die Hand gedrückt bekommen. Das ändert alles. Vor allem auf der taktischen Seite. Denn wenn ein Fehler im Roadbook steht, was es schon in Südamerika gab, dann bist du als erster Fahrer der Ärmste. Die zweite wichtige Änderung betrifft den Reifenwechsel.

Die war Ihnen besonders wichtig.

Kinigadner: Klar, denn wenn du den Stars einen zusätzlichen Rucksack-Fahrer beistellst, der mit Halb-Gas bis zur Hälfte der Etappe fährt, und dann der Star die fast nicht angekratzten Reifen bekommt – das geht einfach nicht. Jetzt gibt es sofort eine Strafe, wenn du am Motorrad herumschraubst.

Wie sehen Sie die Chancen von Matthias Walkner heuer?

Kinigadner: Ich sehe unsere drei KTM-Piloten in der Favoritenrolle. Mit Sam Sunderland musst du auf Sand immer rechnen. Toby Price, der Titelverteidiger, ist nicht fit, aber ein Urviech bis zum Gehtnichtmehr. Und natürlich der Hias, der noch nie so fit war wie heuer.

Worauf wird es bei Walkner ankommen?

Kinigadner: Dass Hias sich lange unter den Top fünf hält, aber nicht als Erster eine Etappe anführt. Er hat die Routine, er weiß, wie Gewinnen geht.

Was erwarten Sie vom Tiroler Landsmann Martin Freinademetz, der als Privat-Pilot am Start steht?

Kinigadner: Der „Frejn“ darf sich nur nichts vornehmen. Er darf sich nicht übernehmen und den Gashebel komplett nach unten drücken. Ich habe Respekt, dass er sich das wieder antut, und er macht es auch auf die „harte Tour“. Er hat keinen Mechaniker. Aber er muss im Kopf auf „Durchkommen“ schalten. Am besten, er nimmt sich eine Fotokamera mit, bleibt immer wieder stehen und bremst so den inneren Ehrgeiz aus.

Was erwarten Sie von Dakar-Debütant und Formel-1-Doppel-Weltmeister Fernando Alonso (ESP/Toyota)?

Kinigadner: Der hat sich sehr intensiv und gut vorbereitet. Mit Marc Coma (fünffacher Dakar-Sieger, Motorrad, Anm.) hat er auch einen prominenten Beifahrer. Wobei es ein großer Unterschied ist, ob du am Motorrad sitzt oder Beifahrer bist. Aber Alonso ist bereits sechs bis sieben Läufe gefahren und hat Erfahrungen gesammelt. Er wird aber nicht gewinnen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.

Werden Sie vor Ort sein?

Kinigadner: An den letzten beiden Tagen, wenn es um den Sieg geht. Ich freu’ mich jetzt schon auf die Feier mit dem Rosenwasser. (lacht)

Das Gespräch führte Daniel Suckert