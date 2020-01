Sechster Sieg en suite für die Lakers, Davis verletzt

Die Los Angeles Lakers haben am Dienstagabend (Ortszeit) mit einem klaren 117:87-Heimerfolg über die New York Knicks ihren sechsten Sieg en suite in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Angeführt wurde der Western-Conference-Spitzenreiter einmal mehr von Superstar LeBron James mit 31 Punkten.

Die Lakers mussten im letzten Viertel ohne ihren Topmann Anthony Davis auskommen. Der 26-Jährige erlitt bei einer Kollision mit einem Gegenspieler im Finish des dritten Abschnitts eine Kreuzbeinprellung und wird damit zumindest die nächsten beiden Auswärtsmatches in Dallas und Oklahoma City verpassen.

Die Detroit Pistons siegten bei den Cleveland Cavaliers 115:113 und gaben das wohl vorzeitige Saisonende ihres All-Stars Blake Griffin bekannt. Der 30-jährige Power Forward müsse sich erneut einer Operation am linken Knie unterziehen, hieß es von Club-Seite. Danach erwarte ihn „eine längere Reha“. Griffin war bereits im Sommer operiert worden, hatte aber danach trotzdem weiterhin Probleme mit seinem linken Knie. (APA)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:115, Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 99:101, Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 103:111 n.V., Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 119:112, Phoenix Suns - Sacramento Kings 103:114, Los Angeles Lakers - New York Knicks 117:87