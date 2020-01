NBA-Star Westbrook unterlag bei Rückkehr in alte Heimat

Die Rückkehr von Basketball-Star Russell Westbrook nach Oklahoma ist nicht nach Wunsch verlaufen. Seine Houston Rockets unterlagen am Donnerstag (Ortszeit) bei Oklahoma City Thunder 92:113. Während Houstons Topscorer James Harden diesmal nur 17 Punkte erzielte – sein schwächster Wert in dieser Saison –, kam Westbrook in der Offensive besser zur Geltung und war mit 34 Punkten Topscorer des Abends.

Der Point Guard hatte die ersten elf Jahre seiner Karriere für Oklahoma gespielt, bevor er vor der aktuellen Saison im Tausch für Chris Paul nach Houston wechselte. Bester Werfer der Thunder war der Italiener Danilo Gallinari mit 23 Punkten. (APA)

NBA-Ergebnisse: Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 112:115 n.V., Philadelphia 76ers - Boston Celtics 109:98, Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 116:102, Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 113:92