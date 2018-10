Misslungene Heimpremiere für Raffl und die Philadelphia Flyers

Das erste Heimspiel der Saison ist für Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers am Dienstag ordentlich in die Hose gegangen. Im dritten Saisonmatch der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL unterlag man den San Jose Sharks mit 2:8, es war die zweite Niederlage in Serie. Die Sharks hingegen feierten ihr trefferreichstes Spiel seit ihrem 9:2 über die New York Rangers im Oktober 2013. (APA)

NHL-Ergebnisse: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - San Jose Sharks 2:8, Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 5:3, Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 5:2, Nashville Predators - Calgary Flames 0:3, Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 2:1, Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 4:7