Detroit-Stürmer Vanek weiter ohne Sieg und Scorerpunkt

Detroit – Österreichs Eishockey-Stürmer Thomas Vanek und die Detroit Red Wings müssen in der neuen Saison der NHL weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Die Red Wings unterlagen am Donnerstag zu Hause den Toronto Maple Leafs mit 3:5 und sind nach vier Spielen noch sieglos. Vanek hat bisher weder Tor noch Assist verbucht.

Detroit ist erstmals seit 1980 mit vier Niederlagen in die Saison gestartet. „Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir 60 Minuten kämpfen“, sagte Coach Jeff Blashill.

Die Maple Leafs wurden von ihren zwei Stürmerstars Auston Matthews und John Tavares angeführt. Der im Sommer verpflichtete Tavares bereitete vier Tore vor, Matthews erzielte einen Doppelpack und führt die Torschützenliste mit neun Treffern an. Neun Treffer in den ersten fünf Spielen sind in den vergangenen 98 Jahren außer dem 21-jährigen US-Amerikaner nur dem Russen Alexander Owetschkin (Washington Capitals) in der vergangenen Saison gelungen.

Titelverteidiger Washington Capitals kassierte bei den New Jersey Devils eine 0:6-Abfuhr. Auch der unterlegene Finalist Vegas Golden Knights verlor mit 2:4 bei den Pittsburgh Penguins und hält nach fünf Partien bei lediglich einem Sieg. (APA)

NHL-Ergebnisse: Detroit Red Wings (Vanek) - Toronto Maple Leafs 3:5, Boston Bruins - Edmonton Oilers 4:1, Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 1:6, Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 4:5, New Jersey Devils - Washington Capitals 6:0, New York Rangers - San Jose Sharks 3:2 n.V., Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights 4:2, Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 0:3, Nashville Predators - Winnipeg Jets 3:0, Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:3 n.V., Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 1:4, St. Louis Blues - Calgary Flames 5:3.