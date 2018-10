Haie holen Punkt für die Moral beim KAC

Klagenfurt – Nach dem 3:4-Selbstfaller der Innsbrucker Haie am Samstagabend gegen Zagreb sollte das Gastspiel beim KAC am Sonntag gerade recht kommen. Zum einen war eine entsprechende Reaktion auf den enttäuschenden Heimauftritt gefordert, zum anderen hatten die Innsbrucker im Jahr 2018 alle vier Begegnungen mit den „Rotjacken“ für sich entschieden. Doch der KAC, der nach Umbauarbeiten an der Klagenfurter Stadthalle erstmals in dieser Saison „zu Hause“ spielte, räumte mit derlei statistischen Vermerken zügig wie humorlos auf.

Noch keine vier Minuten waren gespielt, als KAC-Kapitän Thomas Koch die Scheibe backhand zur umjubelten 1:0-Führung versenkte. Doch die Haie sollten in einer Partie, die ständig hin- und herwog, zurückschlagen. Ondrej Sedivy (23.) traf verdientermaßen zum 1:1, ehe Bischofsberger (28.) den KAC erneut in Führung brachte, Schrecksekunde kurz vor Ende des zweiten Abschnitts: Lubomir Stach musste nach einem schweren Check benommen vom Eis. Aber auch ohne den Tschechen gelang der abermalige Ausgleich: Andrew Yogan (42.) nützte eine vierminütige Powerplay-Phase zum 2:2. Dabei blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten, ehe in der Verlängerung wieder alles recht schnell ging: Koch bediente Comrie, der den starken HCI-Schlussmann Juvonen ausspielte und in Minute 62 den Entscheidungstreffer erzielte. (m. i.)