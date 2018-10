Von berechtigten Zweifeln und großen Hoffnungen

Von Alex Gruber

Innsbruck – Am Samstag schenkten die Haie nach einer 3:1-Führung mit der 3:4-Niederlage gegen Zagreb nach Dornbirn und Graz erneut wertvolle Punkte in der heimischen Tiwag-Arena her, um keine 24 Stunden später gestern beim KAC trotz einer 2:3-Niederlage in der Overtime wieder Moral zu beweisen. Der Wankelmut drückt sich auch in den Zahlen aus.

10 Punkte aus zehn Spielen sind mit dem Anspruch, ein drittes Mal in Serie ein Top-sechs-Team zu stellen, zu wenig. Nach fast einem Viertel des Grunddurchgangs hinkt man den Erwartungen hinterher. „Es kommt keine Panik bei uns auf. Wir hatten in Wien ein schlechtes Spiel, ansonsten haben wir die Gegner teils dominiert. Wir schwanken – einerseits haben wir sicher geglaubte Siege hergeschenkt, andererseits so wie beim KAC immer wieder Moral gezeigt“, führt HCI-Vorstand Norbert Ried aus. Oft brachen die Haie für ein paar Minuten ein. Dass ein Spiel mindestens 60 Minuten dauert, moniert Headcoach Rob Pallin: „Uns fehlt momentan die mentale Stärke, kleine Feuer auszulöschen. Wir müssen uns zurückkämpfen, wenn das Momentum zum Gegner wandert.“ Die Haie feierten nur einen Sieg in der regulären Spielzeit (6:2 in Znojmo) und mussten am öftesten (bereits fünfmal) in die Verlängerung.

43Gegentreffer (also ein Schnitt von 4,3 pro Partie) machten mehr Zählbares bislang kaum möglich. Zu Saisonbeginn standen die Torhüter (Climie, Swette) im Kreuzfeuer der Kritik, mittlerweile muss man sich mit neuem Rückhalt (Janne Juvonen) aber auch die Vorderleute zur Brust nehmen. Dass sich Headcoach Rob Pallin einen „stay-at-home defender“ wünscht – sprich einen Verteidiger, der vor dem eigenen Tor abräumt –, scheint nicht verwunderlich. Die Imports wie Mike Boivin (wo ist dessen Form geblieben?), Nick Ross und Lubomir Stach pflegen alle den Vorwärtsgang, zudem fehlt mit Sacha Guimond ein verlässlicher Wert verletzungsbedingt. Den heimischen Cracks (Flo Pedevilla/hat mit +2 die beste Plus-minus-Statistik und Philipp Lindner) ist kein Vorwurf zu machen. Boivin (Handgelenk) und Pedevilla (Knöchel) sind zudem angeschlagen; bei Stach, der nach einem Check gegen den KAC mit einer Kopfverletzung vom Eis musste, spricht nicht viel für einen Einsatz am kommenden Wochenende.

35Tore haben die Haie in der neuen Saison schon wieder erzielt. Über die individuelle Klasse eines Andrew Clark (14 Punkte), John Lammers (13) oder Andrew Yogan (führt mit sieben Treffern gemeinsam mit anderen Cracks die Torschützenliste an) gibt’s nichts zu diskutieren. Wobei der ein oder andere zuweilen den Rückwärtsgang vergisst.

6Punkte – es ist keine Frag­e, was die Uhr vor dem nächsten Heimdoppelpack gegen Villach (Freitag) und Znojmo (Sonntag) geschlagen hat. Zwei Drei-Punkte-Siege sind Pflicht, denn vier Niederlagen in den bisherigen fünf Heimspielen drückten nicht nur aufs Punktekonto, sondern auf den Rängen auch ordentlich aufs Gemüt. Nach dem Zagreb-Match gab’s flächendeckenden Diskussionsstoff. Es ist ein gefühlsmäßiger Mix zwischen berechtigten Zweifeln, ob die Haie in die Erfolgsspur finden, und großen Hoffnungen, dass doch das Potenzial zu konstanten Leistungen vorhanden ist.