Zurück auf Eis: Erste Tests für die Rodler in Sotschi und Sigulda

Sotschi – Der Trainingsauftakt in Sotschi (RUS) und Sigulda (LAT) war für Österreichs Kunstbahnrodler ein gelungener erster Testlauf. „Wir hatten trotz der warmen Temperaturen gute Eisbedingungen, speziell bei den Einheiten am frühen Morgen waren richtig schnelle Zeiten drinnen“, blickte der Stubaier Olympiasieger David Gleirscher zurück. „Ich bin das erste Mal überhaupt in Sotschi gerodelt, die Bahn ist cool, aber es braucht da schon ein paar Läufe, um sich zurechtzufinden“, ergänzte Madeleine Egle, die Olympia-Dritte aus Rinn. Und Wolfgang Kindl meinte: „Unterm Strich sind die ersten Eindrücke durchwegs positiv, die Richtung passt.“

Nun absolvieren die Schützlinge von Erfolgstrainer Rene Friedl unter der Anleitung von Peter Penz und Georg Fischler ein startspezifisches Trockenprogramm in Innsbruck. Morgen geht es für Olympiasieger David Gleirscher und Co. weiter nach Deutschland, wo zunächst in Altenberg und in der Woche darauf in Oberhof trainiert wird.

Neben den fahrtechnischen Elementen und intensiven Materialtests wird auch die Ausscheidung der Herren für den Weltcupauftakt in Igls (24./25. November) weiter forciert. Gleirscher und Kindl sind gesetzt, vier Athleten kämpfen um drei Plätze. (TT)