DSV-Star Dopfer: „Skifahrerisch hapert‘s noch g‘scheit“

Von Max Ischia

Innsbruck – Fritz Dopfer hat aufgehört, zu weit in die Zukunft zu blicken. Das hat ihn die jüngere Vergangenheit gelehrt. Ob er also nächstes Wochenende in Sölden am Start stehen wird, lässt sich der Tiroler im Dienste des Deutschen Skiverbandes (DSV) offen. „Es fehlt schon noch einiges“, sagt einer, der gewissermaßen noch immer an den Folgen seines im November 2016 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruchs kiefelt. Losgelöst von der Entscheidung, nach einem durchwachsenen Comeback-Winter im Frühjahr auf eine größere Operation (u. a. Entfernung des Marknagels) zu verzichten, haben sich im Laufe des Sommers schleichend Schmerzen in der Leistengegend bemerkbar gemacht – eine hartnäckige Adduktorenproblematik, die sich mittelfristig in einem beträchtlichen Trainingsrückstand niederschlug. „Ich wollte Boden gutmachen und dann geht eine Zeit lang gar nichts. Zumindest auf Ski.“

In jedem Fall der nächste Nackenschlag, welcher den 31-Jährigen auch über Grundlegendes nachdenken ließ. „Natürlich stellt man zwischenzeitlich das große Ganze in Frage. Andererseits war mir rasch klar, dass da noch was in mir drinsteckt.“ Und exakt das möchte der Olympia-Vierte von Sotschi und Vizeweltmeister von Bea­ver Creek 2015 (jeweils Slalom) noch „rauskitzeln“, wie er versichert.

Dopfer war stets einer, der sein Training über große Umfänge definiert hat. Einer, der es mit viel Akribie und noch mehr Fleiß ganz nach oben geschafft hat. Dort, wo der 2007 vom ÖSV zum DSV gewechselte Blondschopf im Laufe dieses Winters wieder hinmöchte – auch wenn der Körper den ungebrochenen Trainingshunger einschränkt. „Du trennst dich relativ schwer von Dingen, die dich zum Erfolg geführt haben. Anderseits signalisiert mir der Körper, dass ich so nicht mehr weitermachen darf.“ Sonst, und Dopfer drückt es drastisch aus, könne sehr rasch der „Endpunkt“ erreicht sein. Der Leutascher sagte dies vor gut zwei Wochen anlässlich des DSV-Medientages am Spieljoch hoch über Fügen.

Dieser Tage trainiert er wie auch die ÖSV-Technik-Herren am Pitztaler Gletscher. „Körperlich passt’s ganz gut, aber skifahrerisch hapert’s noch g’scheit“, meint er im TT-Telefonat, an die Trainingszeiten eines Stefan ­Luitz, Linus Strasser oder Felix Neureuther komme er derzeit nicht heran. „Ich muss ehrlich zu mir sein und dann abwägen, ob ich in Sölden starte.“ Dort, wo er 2014 einzig einem gewissen Marcel Hirscher die Vorfahrt hatte lassen müssen; dort, wo er schon einmal mit sechs Sekunden Verspätung abgeschwungen hat.

Erst einmal gelte es aber, den Rückstand zu minimieren und sich Schwung für Schwung ans Limit heranzutasten. Eine Gratwanderung, die im besten Fall im Februar bei der Weltmeisterschaft in Aare (SWE) einen Höhepunkt erreichen soll – aber das wäre definitiv viel zu weit nach vorne geblickt.