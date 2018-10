HCI verpflichtete Verteidiger Carlsson auf Tryout-Basis

Innsbruck — Die Innsbrucker Haie haben nach dem schwachen Saisonstart mit nur drei Siegen aus zehn Spielen und Verletzungssorgen in der Defensive Jonathan Carlsson auf Try-Out-Basis verpflichtet. Der 30-jährige Schwede ist in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ein bekanntes Gesicht, er spielte in der Vorsaison für die Graz 99ers. Carlsson soll bereits am Freitag gegen Villach spielen.

„Wir mussten handeln. Nachdem der Heilungsprozess bei Sacha Guimond noch immer andauert und wir ihm auch die nötige Zeit zur vollen Genesung geben wollen, haben wir uns nun entschlossen, unsere Verteidigung zu verstärken", wurde Vorstandsmitglied Norbert Ried in einer Aussendung des HCI zitiert.

„Jonathan wird nicht viele Tore und Punkte machen. Für das wurde er aber auch nicht geholt. Er soll uns nun mehr Stabilität in unserer eigenen Zone geben", sagte Trainer Rob Pallin zu den Qualitäten des Neuzugangs. (TT.com)