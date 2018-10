Snowboard-Ass Gasser: „Ich will durch den Sport auffallen“

Wenn im Gespräch Ihr Name fällt, antworten Männer aus dem Sport oftmals: Die ist hübsch, die kann man gut herzeigen. Was sagen Sie dazu?

Anna Gasser: Mahhhh – es schmeichelt schon ein bisschen, aber ich will trotzdem durch den Sport auffallen und hoffe, dass meine Leistung im Vordergrund steht. Ginge es im Gespräch nur um das Aussehen, würde mich das schon nerven.

Sie üben eine junge Sportart aus, sind im Gleichberechtigungszeitalter aufgewachsen. Würden Sie sagen, Sie sind immer gleichwertig behandelt worden?

Gasser: Snowboarden wird trotzdem von Männern dominiert. Ich habe in jungen Jahren schon sehr kämpfen müssen, um mir den Respekt der Kollegen zu verdienen. Erst in den vergangenen Jahren hat sich diesbezüglich einiges getan. Es ist wirklich besser geworden. Sowohl beim Weltcup als auch bei US Open und X-Games ist das Preisgeld von den Frauen auf Männerniveau angehoben worden.

Mir ist noch nichts Übergriffiges passiert. Wenn etwas wäre, würde ich an die Öffentlichkeit gehen. Anna Gasser, Snowboard-Olympiasiegerin

Wie gehen Sie in der Männerdomäne mit eindeutig zweideutigen Sprüchen um?

Gasser: Ich versuche, es locker zu nehmen, sonst ärgert man sich viel zu viel. Wenn jemand jedoch etwas wirklich Blödes sagt, dann antworte ich und sage demjenigen klar meine Meinung.

Verstehen Sie Bewegungen wie #MeToo?

Gasser: Mir ist glücklicherweise noch nichts Übergriffiges passiert. Wenn etwas wäre, würde ich an die Öffentlichkeit gehen.

Dort sind Sie jedoch nur durch Erfolge bekannt geworden, gekrönt mit dem Olympia-Gold in Pyeongchang im Big Air.

Gasser: In den letzten zwei Jahren folgte wirklich ein Highlight dem anderen. Ich hätte mir keine zwei besseren Saisonen wünschen können. Olympia war das i-Tüpferl. Dadurch sind auch andere Medien auf mich aufmerksam geworden und andere Sponsoren. Und auch Menschen, die gar nicht so sportbegeistert sind.

Anna Gasser - Vita, Erfolge, Saison Anna Maria Gasser: geb.: 16. August 1991 in Villach. Disziplinen: Snowboarden begann sie erst 2010, zuvor war sie Kunstturnerin. Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2018, Weltmeisterin 2017 – beides Big Air. Zweifache X-Games-Gewinnerin (Slopestyle 2017, Big Air 2018). 2013 stand sie als erste Frau den Cab Double Cork 900 (doppelten Rückwärtssalto mit zweieinhalb schraubenförmigen Drehungen). Österreichs Sportlerin des Jahres 2017. Saison-Auftakt: 3. November in Modena (ITA) Big-Air-Wettkampf.

Sind Sie jetzt finanziell völlig abgesichert?

Gasser: Ich fahre nicht in einer Anna-Veith-Liga. Doch ich bin zufrieden. Ich kann mich ganz auf den Sport konzentrieren. Zu meinen zwei Großsponsoren sind jetzt noch ein paar aus dem Mainstream gekommen, die normalerweise mit Snowboarden nichts zu tun haben. Jetzt bin ich ja auch in einem TV-Spot zu sehen.

Bereitet Ihnen diese neue Aufgabe Freude?

Gasser: Mir macht es Spaß, weil ich im Grunde jetzt viele Jobs habe, das bringt Abwechslung ins Leben. Natürlich bin ich hauptsächlich Sportlerin und muss aufpassen, dass der Sport nicht zu kurz kommt.

Sie sprechen von vielen Jobs – warum?

Gasser: Weil ich kommenden Winter erstmals bei Snowboard-Filmproduktionen dabei bin. Das ist auch etwas Neues, Aufregendes für mich, neben den Wettkämpfen abseits der Pisten zu fahren. Das war von Anfang an ein Ziel von mir.

Warum?

Gasser: Ich freue mich da­rauf, wieder selber einen Kicker zu bauen. Ich habe ja so zu snowboarden angefangen. Wir haben uns abseits der Pisten etwas geschaufelt und sind dann gefahren. Und ich habe mit dem Sport angefangen, weil ich Snowboardvideos genau darüber gesehen habe. Auch die Kreativität darin hat mich inspiriert.

Wollen Sie das neben den Wettkämpfen machen?

Gasser: Ich möchte es ab und an zwischen den Contests einbauen. Aber wahrscheinlich werde ich mir nach der WM zwei Wochen Zeit nehmen und nach Kanada fliegen.

Anna Gasser sprang in Pyeongchang zu Olympia-Gold. - APA

Die WM in Utah ist gleich nach den X-Games in Aspen. Welcher Bewerb bedeutet Ihnen mehr?

Gasser: Es sind gleichwertige Höhepunkte. Ich finde es gut, dass beide Bewerbe hintereinander liegen. Mit einer Pause dazwischen muss man sich neu motivieren. Und so trainiere ich einmal genau auf diese Saisonhighlights hin und hake sie dann ab.

Beide mit einer Medaille?

Gasser: Ich möchte mein Bestes zeigen und wenn ich das schaffe, dann sollte es zu Medaillen reichen, die ich natürlich gerne gewinnen würde.

Das hört sich nach Ihren zwei Operationen (Knöchel und Sprunggelenk) nach gesundem Optimismus an.

Gasser: Die Verletzungen vom Frühjahr haben sich bis zum August hingezogen. Ich war noch nicht so viel am Schnee wie in den Saisonen davor. Aber wenn ich etwas Gutes daraus ziehen kann: dass ich noch nie so motiviert war und mich noch nie so gefreut habe, wieder auf Schnee zu sein. Ich denke, noch erholter und vor allem noch fitter zu sein. Und ich glaube, diesen Winter noch schwerere Sprünge zeigen zu können.

Bevor es am 3. November in Modena mit einem Big-Air-Contest losgeht, steht noch die Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres an (31. Oktober in Wien, Anm.).

Gasser: (unterbricht) An Halloween!

Wie kommen Sie auf Halloween?

Gasser: Weil ich es ein lustiges Fest finde.

Welches Sie vielleicht als wiedergewählte Sportlerin des Jahres feiern können. Sie gelten als aussichtsreichste Kandidatin.

Gasser: Mit meiner Sportart Sportlerin des Jahres zu werden, das fand ich 2017 schon etwas ganz Besonderes. Es wieder zu schaffen, das wäre der Wahnsinn! Aber ich persönlich sehe die Chancen für Anna Veith sehr gut, die nach ihrer schlimmen Verletzung ja nur knapp Olympia-Gold im Super-G verpasst hat. Jedenfalls möchte ich keinesfalls den Tag vor dem Abend loben.

Das Gespräch führte Susann Frank