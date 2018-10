Haie mit einem neuen Mann und einem ganz klaren Auftrag

Von Alex Gruber

Innsbruck – Hinein in den Flieger und ab nach Innsbruck, hieß es für Jonathan Carlsson, als der Anruf von Haie-Coach Rob Pallin kam: „Man kann sich in fünf Sekunden entscheiden, wenn man ein gutes Gefühl hat“, musste der 30-jährige Schwede nicht lange nachdenken, ob er das Engagement bei den Haien annehmen will. Der Routi­nier stand gestern mit seinen neuen Kollegen das erste Mal auf dem Eis, eine mit zehn Stichen genähte Lippe erinnert an Trainingstage mit den Juniors in Schweden.

„Ich sehe mich als eisläuferisch guten Verteidiger, der Zweikämpfe gewinnen will. Überall, wo ich helfen kann, will ich das tun“, sagte Carlsson, der in erster Linie in der eigenen Defensivzone und vor dem eigenen Tor aufräumen soll. Dort, wo bislang eine Schwäche der Haie lag.

„Ich will dieses Schiff wieder in die richtige Richtung bringen“, sprach Headcoach Rob Pallin nach der jüngsten Verpflichtung und vor dem wichtigen Heimspiel-Wochenende gegen Villachs Adler und Schlusslicht Znojmo: „Es müssen sechs Punkte werden oder zumindest fünf“, weiß der US-Amerikaner. In der Hoffnung, dass sein Team das Spiel managen kann und auch kritische Momente übersteht: „Wir müssen dem Sturm trotzen. Das ist nicht das Innsbruck-Team, das ich die letzten zwei Jahre gekannt habe. Unsere Probleme waren bislang zu 90 Prozent mental. Wir haben andere Teams am Leben gelassen. Ich will den anderen Mannschaften nicht ihr Können absprechen, aber wir haben uns bisher großteils selbst geschlagen“, gab Pallin in dieser Woche an seine Cracks auch die Empfehlung aus, nicht nur die Muskeln in der Fitnesskammer zu trainieren, sondern auch das Hirn in Sachen mentaler Stärke.

Carlsson („Ich weiß, was ich zu tun habe“) läuft in der Verteidigung heute mit der Nummer 84 auf; hinter dem Einsatz von Mike Boivin (Handgelenk) stand gestern noch ein kleines Fragezeichen. Hängen lassen darf sich zur Stunde aber keiner, zumal ein Legionär wohl in den nächsten Wochen aussortiert wird. Nach vier Niederlagen in den ersten fünf Heimspielen steht in der Tiwag-Arena auch die Versöhnung mit den Fans ganz oben auf der Agenda.