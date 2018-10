Kaltstart in Sölden: Brem und Brunner greifen wieder an

Frau Brem, Sie erlitten Ende 2016 einen Schien- und Wadenbeinbruch. Frau Brunner, Sie rissen sich heuer das Kreuzband. Wie geht’s?

Stephanie Brunner: Mir geht es sehr gut, das Knie macht keine Probleme. Ich kann die Trainings abspulen, mit den anderen mitfahren. Nur bei schwierigen Bedingungen konnte ich wenig trainieren.

Eva-Maria Brem: Mir geht es auch gut. Körperlich bin ich da, wo ich sein sollte. Aber es ist so, wie Stephanie schon angedeutet hat: Es wäre schön, wenn wir mehr rennähnliche Trainings in den Beinen hätten. Aber das ist nicht möglich wegen der Schneesituation.

In Sölden wird sich kommende Woche (27.10.) der Fokus auf euch richten ...

Brunner: Na ja, es entscheidet sich erst, ob ich überhaupt starte. Ich trainiere erst diese Woche wieder richtig. Erzwingen kann ich eh nichts – es geht nur um ein Rennen und nicht um die ganze Saison. Ich entscheide, ob es Sinn macht. Die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht starte.

Was fehlt nach den vielen Wochen Zwangspause?

Brunner: Mir gehen Schneetage ab. Am Dienstag konnte ich erstmals steiles und eisiges Gelände in Hintertux fahren.

Ein Training am schwierigen Sölder Hang ist aufgrund der Schneelage nicht möglich. Damit müssen Sie von 0 auf 100 starten.

Brem: Sölden wird für uns alle ein bisschen einem Kaltstart ähneln. Bis Mitte September waren wir voll im Plan, jetzt zieht es sich einfach ohne Schnee dahin. Jeder muss schauen, wo er überhaupt fahren kann. Da ist die Situation sicher anders als in den letzten Jahren, was dem warmen Wetter geschuldet ist. Ich meine: Wir trainieren jetzt relativ kurze Läufe, wo wir versuchen, aus einzelnen Passagen das Maximum an Erkenntnis im Materialbereich und skitechnisch für uns selbst rauszuholen.

Brunner: Wir können derzeit nicht die Rennlänge testen. Wir haben 40 Sekunden auf einem Kurs. Da zaubere ich meine Schwünge rein, aber das musst du im Rennen auch nach einer Minute machen. Eine schwierige Situation.

Nach dem heuer besonders warmen Oktober wird wieder viel über den Klimwandel gesprochen ...

Brem: Das Problem für uns ist: Das Gletschereis kommt durch. Sonst sind wir diese eisigen Bedingungen ja gewohnt. Aber im Gletscher­eis kommt viel Dreck, Müll, kommen Steine daher – das hat da oben nichts verloren. Das ist unsere Schwierigkeit, weil die Kante so kaum einen ganzen Trainingslauf durchhält und scharf bleibt. Lass es einen halben Meter schneien, dann sieht alles ganz anders aus.

Trotzdem wollen Sie, Frau Brunner, in Sölden wieder an das Vorjahr (Rang vier, Anm.) anknüpfen. Wie schwierig wird das?

Brunner: Ich weiß derzeit selbst noch nicht, wo die Reise hingeht. Das Wichtigste ist für mich der Riesentorlauf. Wenn der nicht sitzt, werde ich nichts anderes fahren, auch wenn ich im Slalom und Super-G unter den Top 30 starten kann. Für Sölden brauchst du 100 Prozent, sonst macht es dort keinen Sinn.

Viele sprechen oft vom Skisport als Einzelsport ...

Brunner: Beim Rennen steht jeder alleine am Start. Ich habe diese Erfahrung auch beim Olympia-Teambewerb (Silber 2018, Anm.) gesammelt. Es war nicht einfach, dass ich als Einzige nicht mitfahren durfte. Für mich war es ganz schwierig, diese Medaille anzunehmen, weil ich nichts dazu beigetragen habe.

Wo hängt die Medaille?

Brunner: Die habe ich nicht aufgehängt. Als Einzelsportler will man erst was beitragen.

Wohin geht eine Stephanie Brunner, um abzuschalten und auf sich zu hören?

Brunner: Ich leihe mir in Tux das E-Bike von meinem Papa aus und fahre in die Berge. Ich gehe wandern, gehe laufen. In Innsbruck, wo ich wohne, findet man die Ruhe nicht so leicht. Auch nach dem Training brauche ich eine halbe Stunde für mich.

Brem: Ein gutes Zeichen! Wenn du dich selbst in Stille nicht ertragen kannst, ist es blöd. Wie kannst du dein Material, wie dich selbst spüren, wenn du 100 Ablenkungen hast? Das Spüren ist in unserem Sport extrem wichtig.

Frau Brunner, Sie haben ein Löwen-Tattoo am linken Oberarm, dazu ein Löwen-Medaillon um den Hals. Was bedeutet der Löwe für Sie?

Brunner: Er symbolisiert für mich die Kämpferin. Wir sind alles Einzelkämpferinnen, das musst du auch sein, um in unserer Sportart erfolgreich zu sein. Der Löwe kann manchmal emotional reagieren, ich auch – das passt also zu mir. Und ich habe schon mehrere Tattoos, aber die sind versteckt (lacht).

Für viele kommt der Weltcup in Sölden zu früh, andere klagen über eine zu lange Saison. Wie sehen Sie den Weltcup-Kalender?

Brem: Es muss alles besser koordiniert werden. Ich habe jetzt wegen der Verletzung einen Winter zuhause vor dem Fernseher verbracht. Da merkt man, dass es viele Rennen gibt, die von den Athleten absolviert werden, weil sie am Kalender stehen. Die Traditionsbewerbe funktionieren, keine Frage. Aber im Frühjahr schaut’s nach nix aus, da drückt man die Rennen durch. Das sollte man überdenken.

Brunner: Oftmals musst du nach der Anreise an einen Weltcup-Ort am nächsten Tag zum Training. Da steigt die Verletzungsgefahr, da ergeben sich die Probleme. Man muss das besser absprechen.

Sie sprechen die Rennen nach Großveranstaltungen im Februar an, Frau Brem?

Brem: Es ist so wie jetzt: Die Leute haben genug vom Sommer. Es hat bei mir auf der Terrasse daheim 25 Grad, aber ich komme nicht auf die Idee, mich mit dem Bikini rauszulegen. Das habe ich jetzt lange genug gehabt, das mag ich nimmer. Das ist im Weltcup-Winter gleich. Jetzt sind die Leute ganz heiß auf Sölden, das ist auch eines der Erfolgsrezepte. Aber die Frage ist: Wie lange hält das Interesse an? Irgendwann sagen die Leute: Jetzt ist es genug, jetzt will ich Rad fahren und im Fernsehen laufen immer noch Skirennen. Es gibt auch einen Grund, wieso die Ausrüster in ihren Verträgen in den Rennen nach den Großveranstaltungen weniger zahlen.

Brunner: Allrounder sind jedes Wochenende unterwegs, daher gibt es auch nicht mehr so viele davon.

Sie selbst konnten zuletzt im Super-G und Slalom starke Resultate einfahren – wann wird der Gesamtweltcup ein Thema?

Brunner: Da muss alles funktionieren, da darf keine Verletzung und Krankheit dazukommen. An dem Thema heißt es einfach dranbleiben, das ist ein harter Weg.

Brem: Zu dem Zeitpunkt, als ich mich verletzt habe, standen bei mir sogar vier Disziplinen am Programm. Jetzt ist für mich wichtig, dass der Riesentorlauf funktioniert.

Und was soll in Sölden rausschauen?

Brem: Eh schon wissen (lacht). Sie reden mit zwei Vollblut-Rennfahrerinnen. Das Ziel ist natürlich, schon bald wieder um die ganz vorderen Plätze mitfahren zu können und in Sölden schon einen Schritt in diese Richtung zu setzen.

Brunner: Ich weiß, dass es gerade im Riesentorlauf schwierig ist, nach einer Verletzung wieder anzuknüpfen. Wenn man innerlich von sich selbst überzeugt ist, kann man auch das schaffen.

Das Gespräch führte Roman Stelzl