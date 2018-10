Grabner feierte mit Arizona Coyotes den zweiten Saisonsieg

Wien – Die Arizona Coyotes feierten mit Österreichs Eishockey-Stürmer Michael Grabner den zweiten Saisonsieg in der NHL. Die Coyotes siegten bei den Chicago Blackhawks mit 4:1. Thomas Vanek und die Detroit Red Wings verloren bei Tampa Bay Lightning mit 1:3 und damit auch ihr siebentes Spiel, Michael Raffl und die Philadelphia Flyers unterlagen den Columbus Blue Jackets 3:6.

Grabner gab vor über 21.000 Zuschauern in Chicago mit sechs die meisten Torschüsse aller Spieler ab, ist aber für seinen neuen Club weiter ohne Torerfolg. Seine Linie mit Vinnie Hinostroza und Brad Richardson zeigte aber eine starke Leistung, Hinostroza war mit zwei Toren (29., 58.) Matchwinner. Arizona erzielte endlich auch im Spiel 5-gegen-5 Tore und schickte die Black Hawks erstmals in dieser Saison ohne Punkt vom Eis.

Die Misere von Vanek und Co. hielt dagegen an. Erstmals in ihrer Geschichte starteten die Red Wings mit sieben Niederlagen in die Saison und sind damit Schlusslicht der Liga.

Philadelphia führte in Columbus nach dem ersten Drittel mit 2:1, die Blue Jackets drehten im Mitteldrittel mit drei Treffern aber die Partie. Problem der Flyers ist das Defensivspiel. Nach elf Gegentreffern in den jüngsten zwei Spielen hat die Mannschaft von Dave Hakstol schon 31 Gegentore einstecken müssen - mehr hat nur Detroit (33) kassiert. (APA)

NHL-Ergebnisse: Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 6:3, Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings (mit Vanek) 3:1, Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes (mit Grabner) 1:4, Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 0:3, New Jersey Devils - Colorado Avalanche 3:5, Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 4:1, Edmonton Oilers - Boston Bruins 3:2 n.V., Los Angeles Kings - New York Islanders 2:7, San Jose Sharks - Buffalo Sabres 5:1.