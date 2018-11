Grabner bescherte Arizona NHL-Sieg über die Carolina Hurricanes

Glendale (Arizona) – Michael Grabner kommt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei seinem neuen Team Arizona Coyotes langsam aber sicher in Fahrt. Der 31-jährige Kärntner bescherte seinem Team am Freitag (Ortszeit) mit dem entscheidenden Treffer in der Overtime einen 4:3-Heimsieg über die Carolina Hurricanes. Das Team aus Glendale (Arizona) steht damit bei 7:5 Siegen. (APA/Reuters)