Seefeld ausgebucht, das Wahrzeichen steht schon

Von Florian Madl

Seefeld, Innsbruck — Der WM-Turm steht sinnbildlich für das Voranschreiten der WM-Vorbereitung am Seefelder WM-Gelände. Am Freitag soll das geheime Wahrzeichen des Großereignisses fertiggestellt sein, das gleichermaßen an hölzerne Hochsitze im Wald und Giebelwände alter Bauernhäuser erinnern wird. Bürgermeister Werner Frießer blickt den letzten baulichen Maßnahmen jedenfalls gelassen entgegen: „Wir sind im Zeitplan." Und hätte man nicht allerhand temporäre Aufgaben zu erfüllen — gut 300 Container werden etwa kurzfristig zum WM-Beginn im Februar angeliefert —, könnte die Veranstaltung schon beginnen.

Das Lob kam vor zwei Wochen aus berufenem Mund: „Seefeld ist in jedem Fall fertig, exzellente Weltmeisterschaften abzuliefern", ließ Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbands FIS, wissen. Nicht nur die Organisation sei zur Zufriedenheit aller, auch die Nachhaltigkeit wäre gewährleistet. Was den Schweizer in seiner Betrachtung besonders freut: „Vom Status des Ticketverkaufs mehr als drei Monate vor der Eröffnungsfeier war ich beeindruckt." Das wäre eine der Schlüsselzahlen, um tolle Weltmeisterschaften zu garantieren. Mit 1. November waren bereits 106.000 Karten gebucht, Bürgermeister Frießer in seiner Funktion als OK-Direktor Sport verweist zudem auf die Zugkraft der anstehenden Weltcup-Saison: „Wir wissen, dass Ticketkäufe fürs Skispringen immer ein wenig dauern." Er hoffe auf einen starken Auftritt der Österreicher.

Der Buchungsstatus der Seefelder Beherbergungsbetriebe untermauert diesen Eindruck, derzeit gäbe es laut Frießer keine verfügbaren Kapazitäten für den WM-Zeitraum. Und angesichts der Beschneiungsanlage am Gschwandkopf muss sich auch niemand mit der Sorge tragen, das Wetter würde der Plateaugemeinde einen Strich durch die Rechnung machen. Laut einer Berechnung können demnach 10 Kilometer Loipenspur mit 10 Metern Breite in nur 48 Stunden mit 40 cm Schnee beschneit werden. Mehr können die Veranstalter vorerst nicht tun.