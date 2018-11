Der vierte Goalie soll beim HCI die nötige Ruhe mitbringen

Von Alex Gruber

Innsbruck – Eigentlich sprach sich HCI-Coach Rob Pallin zuletzt dafür aus, mit dem Torhütergespann Janne Juvonen (FIN) und Rene Swette durch die weitere Saison in der Erste Bank Eishockeyliga zu gehen – weil er nicht daran glaubt(e), dass am Torhütermarkt zur Stunde viel Besseres zu finden sei. Nun macht aber der 24-jährige Finne den Haien einen Strich durch die Rechnung und von seinem Recht Gebrauch, am Ende seines Try-out-Vertrags nach Skandinavien zu wechseln.

„Er wird am Dienstag in Salzburg nicht mehr auf der Bank sitzen“, bestätigte HCI-Vorstand Norbert Ried, dass Juvonen vor dem Westderby in der Mozartstadt schon zu Wochenbeginn den Abflug macht. Die Option, Wattens-Goalie Florian Janny (spielte in der EBEL schon für die Black Wings Linz) kurzfristig als Back-up-Goalie einzusetzen, scheiterte offenbar an einer Altersklausel im Vertragswerk. Womit die Innsbrucker in der Länderspielpause akuten Handlungsbedarf in Sachen Torhüter hatten. „Wir brauchen gleich einen neuen Torhüter und nicht erst in ein paar Wochen. Und wir müssen einen Goalie holen, der spielen kann und keinen weiteren Risikofaktor darstellt“, ergänzt Ried.

Die Suche auf „zwei Schienen“ brachte bei den Haien die Namen von Luka Gracnar (25/SLO) und Österreichs Teamkeeper Bernhard Starkbaum (32) hervor. Die Würfel fielen gestern am Abend auf Gracnar, der aus der Slowakei (HK Poprad) kommen wird. „Mit Luka Gracnar haben wir einen adäquaten Ersatz gefunden, der gemeinsam mit Rene Swette ein starkes Duo bilden soll. Luka kennt die Liga und hat in den vergangenen Jahren immer seine Leistung gebracht“, atmete Ried durch. Nach der geklärten Personalie will man jetzt in Ruhe wieder durchstarten.

Mit der Torhüterwahl hatten die Haie ja in dieser Saison bislang wenig Glück. Zunächst entsprach der 35-jährige Routinier Matt Climie (CAN) nicht den Vorstellungen und dann stellte sich auch dessen Nachfolger Juvonen bei seinen zehn Einsätzen nicht als klare Nummer eins heraus. Somit kann Swette, der zuletzt stark agierte, bereits Mitte November seinen dritten Partner und Kontrahenten begrüßen.

Gracnar hat in Salzburg gleich ein Rendezvous mit der Vergangenheit. Der Slowene diente sich ab 2010 von der Red Bull Akademie über das Farmteam in die erste Mannschaft hoch, für die er bis Sommer 2018 fünf EBEL-Saisonen bestritt.